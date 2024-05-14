Адмирал Николай Евменов назначен начальником петербургской Академии ВМФ. Об этом ТАСС сообщил источник в академии.

«Адмирал Евменов назначен начальником Военно-морской академии имени адмирала флота Кузнецова. На это есть соответствующий указ президента России», – сказал собеседник агентства.

До недавнего времени Николай Евменов занимал пост главнокомандующего Военно-морским флотом России.