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Общество 14 мая 2024 12:48

Адмирал Николай Евменов назначен начальником петербургской Академии ВМФ

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Адмирал Николай Евменов назначен начальником петербургской Академии ВМФ. Об этом ТАСС сообщил источник в академии.

«Адмирал Евменов назначен начальником Военно-морской академии имени адмирала флота Кузнецова. На это есть соответствующий указ президента России», – сказал собеседник агентства.

До недавнего времени Николай Евменов занимал пост главнокомандующего Военно-морским флотом России.

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