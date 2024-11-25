Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Адмирал Бауэр: В НАТО обсуждают превентивные удары по РФ в случае конфликта
В Североатлантическом альянсе обсуждают нанесение превентивных высокоточных ударов по территории России в случае начала вооруженного конфликта с ней. Об этом заявил председатель Военного комитета НАТО — нидерландский лейтенант-адмирал (соответствует званию полного адмирала в других флотах — прим. Т-и) Роб Бауэр на конференции в Брюсселе, которая транслировалась на видеохостинге YouTube.
«Грамотнее не ждать, а поражать пусковые установки в России в случае, если она на нас нападет. Необходима комбинация высокоточных ударов, которые выведут из строя системы, используемые для нападения на нас, и мы должны нанести первый удар», — подчеркнул Бауэр (цитата по РИА Новости).
При этом адмирал позитивно оценил изменения, произошедшие в НАТО. Раньше, по его словам, в блоке считали необходимым «сидеть и ждать, когда на нас нападут», а реагировать — только после этого.
Кроме того, отмечает РБК, глава Военного комитета НАТО заметил, что сейчас блоку необходимо восполнять свои истощившиеся запасы оружия, инвестировать в противовоздушную оборону и системы нанесения высокоточных ударов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»