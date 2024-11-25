Адмирал Бауэр: В НАТО обсуждают превентивные удары по РФ в случае конфликта

Крылатая ракета «Томагавк» в полете

Фото: Wikipedia.org

В Североатлантическом альянсе обсуждают нанесение превентивных высокоточных ударов по территории России в случае начала вооруженного конфликта с ней. Об этом заявил председатель Военного комитета НАТО — нидерландский лейтенант-адмирал (соответствует званию полного адмирала в других флотах — прим. Т-и) Роб Бауэр на конференции в Брюсселе, которая транслировалась на видеохостинге YouTube.

«Грамотнее не ждать, а поражать пусковые установки в России в случае, если она на нас нападет. Необходима комбинация высокоточных ударов, которые выведут из строя системы, используемые для нападения на нас, и мы должны нанести первый удар», — подчеркнул Бауэр (цитата по РИА Новости).

Лейтенант-адмирал Роб Бауэр Фото: Wikipedia.org

При этом адмирал позитивно оценил изменения, произошедшие в НАТО. Раньше, по его словам, в блоке считали необходимым «сидеть и ждать, когда на нас нападут», а реагировать — только после этого.

Кроме того, отмечает РБК, глава Военного комитета НАТО заметил, что сейчас блоку необходимо восполнять свои истощившиеся запасы оружия, инвестировать в противовоздушную оборону и системы нанесения высокоточных ударов.