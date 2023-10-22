Адмирал Бауэр: Растущие связи РФ и КНР повышают риск конфликта в Арктике

Североатлантический альянс обеспокоен намерениями Китая в Арктике, учитывая усиление его сотрудничества с Россией в этом регионе мира. Об этом заявил представитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, передает агентство Bloomberg.

Бауэр обратил внимание на увеличение числа китайских кораблей, использующих Северный морской путь, и присутствие на их борту военных ученых. Соответственно, проявление коммерческих и научных интересов КНР может стать предвестником китайского военного присутствия в Арктике.

Заявление адмирала последовало за его выступлением на конференции Ассамблеи Полярного круга (Arctic Circle) в Рейкьявике. На ней он указал, что намерения Китая относительно региона остаются «неясными» — в отличие от намерений России.

Что же касается РФ, Бауэр заметил, что НАТО должна быть готова к конфликту в регионе с учетом способности российских сил действовать в Арктике. Впрочем, альянс сейчас не беспокоится о том, что регион «немедленно» станет горячей точкой, подчеркнул он.

«Напряженность в Арктике не только затруднит осуществление нашего сотрудничества, но и повлияет на глобальную стабильность», — отметил в свою очередь на конференции специальный представитель Китая по делам Арктики Гао Фэн. Таким образом, он косвенно возразил представителю НАТО.

Ранее, 12 сентября, Президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, назвал развитие Арктики стратегическим приоритетом России наряду с развитием Дальнего Востока.