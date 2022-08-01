Администратор УНИКСа Колесников умер в 36 лет из-за остановки сердца

Клубная пресс-служба казанского УНИКСа сообщает, что сегодня на 36-м году жизни скоропостижно скончался администратор баскетбольного клуба УНИКС Михаил Колесников. Смерть наступила в результате остановки сердца.



«Михаил Колесников работал в казанском клубе на протяжении 12 лет и навсегда останется в наших сердцах надежным другом, порядочным человеком, ответственным сотрудником и большим профессионалом своего дела.

Баскетбольный клуб УНИКС скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким Михаила», – сообщает официальный сайт клуба.

Добавим, что Михаил был потомственным администратором. Его отец Валерий много лет трудился в клубе администратором и начальником команды. Так что Михаил с детства был рядом с командой.