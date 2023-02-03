Администратор Telegram-канала «Новый век» задержан за вымогательство 12 млн рублей

Порядка 12 миллионов рублей лишился создатель компании Yota, заплатив вымогателям, чтобы в Сети не появлялись фэйки о нем, сообщает ТАСС.

По информации агентства, вымогателем оказался администратор Telegram-канала «Новый Век» Александр Гусов.

Как выяснилось, задержанный вместе с соучастниками занимался шантажом людей в течение нескольких лет, а организатор схемы скрылся за рубежом.

В доме Гусова сегодня прошли обыски.