Администратор автомойки в Казани угнал машину, снял с нее колеса и сдал в ломбард

8 января житель Казани обратился в полицию – он рассказал, что у него угнали его автомобиль Mercedes, который он ранее оставил в одной из автомоек города. О пропаже машины ему сообщили сотрудники автомойки.

Приехав на место, полицейские выяснили, что автомобиль угнал администратор автомойки. 28-летнего молодого человека по горячим следам задержали два дня спстя. Свою вину он полностью признал и рассказал, что хотел покататься на автомобиле, после чего вернуть его на место.

Однако было установлено, что 8 января он заехал на авто в шиномонтаж, попросил снять все колеса с машины, заверяя, что привезет другие. После этого он сдал колеса в ломбард за 18,5 тысяч рублей.

Тем не менее, согласно справке об ущербе, стоимость похищенных колес составила 440 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Кража» и «Незаконное владение автомобилем». Администратор автомойки находится под подпиской о невыезде, автомобиль вернули владельцу. Об этом сообщается в пресс-службе УМВД России по Казани.