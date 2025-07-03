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Экономика 3 июля 2025 15:06

Административный центр Тукаевского района перенесут в поселок Новый

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Административный центр Тукаевского района перенесут из Набережных Челнов в поселок Новый. Об этом сообщил руководитель исполкома района Камиль Назмиев на муниципальном часе в агентстве инвестиционного развития РТ.

«В этом году Раис Татарстана Рустам Минниханов поддержал инициативу создания собственного административного центра в поселке Новый», – заявил глава исполкома, добавив, что среди всех районов республики Тукаевский – единственный без райцентра на территории.

По словам главы исполкома, это решение положительно скажется на улучшении инвестиционного климата района. При этом Назмиев не назвал точные сроки переноса, однако сказал, что работа уже ведется и будет поэтапной.

#тукаевский район #АИР РТ #Татарстан
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