Административное здание в Челнах получило заключение о соответствии проекту

Фото: пресс-служба Инспекции ГСН РТ

Госстройнадзор Татарстана выдал заключение о соответствии проектной документации административному зданию, возводимому в Набережных Челнах. Об этом сообщает пресс-служба Инспекции ГСН РТ.

Здание выполнено по рамно-связевой конструктивной схеме. В качестве основания применены свайные фундаменты с монолитными железобетонными ростверками. Колонны, пилоны, стены, перекрытия, покрытие, а также лестничные марши и площадки выполнены из монолитного железобетона. Проект предусматривает плоскую кровлю с организованной системой водостока.

Застройщиком объекта выступает Государственный жилищный фонд при Раисе Республики Татарстан. Техническим заказчиком является «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан», генподрядчиком – «Евростиль», генеральным проектировщиком – «Архитектурное бюро АБ1».