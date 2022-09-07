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Ру Тат
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Политика
7 сентября 2022  16:08
Дарья Сайфиева

Энергодар вновь оказался обесточен из-за массированного обстрела ВСУ

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Украинская сторона начала наносить массированные удары по Энергодару. Информация о пострадавших уточняется. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«В результате город временно обесточен», — написал он.

Рогов добавил, что мощность 6-го энергоблока Запорожской атомной электростанции снизилась до 135-140 мегаватт. 

Ранее Минобороны РФ заявило о том, что украинская сторона за сутки трижды обстреляла Энергодар, выпустив в сумме 16 снарядов.

Накануне миссия МАГАТЭ опубликовала доклад по результатам посещения Запорожской АЭС и призвала немедленно прекратить все военные действия на станции и прилегающих территориях, чтобы избежать техногенной катастрофы.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой РФ.

 

#спецоперация на Украине
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