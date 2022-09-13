Администрация Херсонской области: ВСУ вновь попытались атаковать село Давыдов Брод

Союзным силам вновь удалось отбить атаку на село Давыдов Брод в Херсонской области. Об этом, опровергая информацию из украинских пабликов, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Давыдов Брод на замке. Очередная атака укронацистов отбита. Очередные заявления украинских пабликов о прорыве линии обороны на Давыдовом Броде не соответствует действительности», - отметил он в своем Telegram-канале.

По его словам, атаки ВСУ продолжаются на протяжении нескольких месяцев, однако захватить населенный пункт им так и не удалось.