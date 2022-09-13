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Происшествия
13 сентября 2022  21:12

Администрация Херсонской области: ВСУ вновь попытались атаковать село Давыдов Брод

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Союзным силам вновь удалось отбить атаку на село Давыдов Брод в Херсонской области. Об этом, опровергая информацию из украинских пабликов, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Давыдов Брод на замке. Очередная атака укронацистов отбита. Очередные заявления украинских пабликов о прорыве линии обороны на Давыдовом Броде не соответствует действительности», - отметил он в своем Telegram-канале.

По его словам, атаки ВСУ продолжаются на протяжении нескольких месяцев, однако захватить населенный пункт им так и не удалось.

#спецоперация на Украине
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