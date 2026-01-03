news_header_top
Политика 3 января 2026 10:38

Администрация Трампа проинформирована о взрывах в Каракасе

Администрация Президента США Дональда Трампа осведомлена о взрывах, которые произошли в столице Венесуэлы в ночь на субботу по местному времени. Информацию об этом распространила корреспондент телеканала «CBS News» Дженнифер Джейкобс, аккредитованная при Белом доме, сообщает «ТАСС».

В своем сообщении Джейкобс сослалась на собственные источники, согласно которым американские чиновники знают о поступающих данных касательно взрывов и полетов авиации над Каракасом.

Она также добавила, что именно Трамп отдал приказ о нанесении ударов по целям внутри Венесуэлы, включая военные объекты.

