Администрация Трампа передала Украине проект урегулирования конфликта

Глава киевского режима Владимир Зеленский получил от администрации Президента США Дональда Трампа проект мирного плана по урегулированию конфликта. Об этом сообщает «ТАСС», приводя информацию офиса Зеленского, отметив, что документ, по оценке США, может активизировать дипломатические усилия.

В офисе Зеленского заявили, что он рассчитывает в ближайшие дни обсудить с Трампом возможные дипломатические шаги и ключевые положения, которые, по его мнению, необходимы для достижения мира.

Как ранее сообщали западные СМИ, проект предусматривает признание США и рядом других государств суверенитета России над Крымом, Донбассом и рядом территорий, которые Украина должна будет оставить. В обмен Киеву предложены гарантии безопасности со стороны США и Европы.

Согласно утечкам, в районах, где украинские войска прекратят присутствие, может появиться демилитаризованная зона. Портал «Axios» передавал слова неназванного американского чиновника, согласно которым линия разграничения в части Херсонской и Запорожской областей будет заморожена, а Москве, в свою очередь, придется вернуть Киеву некоторые районы.

План предполагает существенное сокращение украинской армии, отказ от вооружений большой дальности, запрет на размещение иностранных войск, а также предоставление русскому языку статуса государственного. «Bloomberg» также сообщал, что документ включает предложение об отмене санкций против России.

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что в вопросе украинского урегулирования не появилось никаких новых предложений сверх тех договоренностей, которые Владимир Путин и Дональд Трамп обозначили на встрече на Аляске.