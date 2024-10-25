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Администрация Раиса РТ: Авторитет Татарстана вырос после саммита БРИКС
Благодаря саммиту БРИКС значительно вырос международный авторитет Татарстана. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил заместитель руководителя Администрации Раиса РТ Игорь Савельев.
«Благодаря саммиту БРИКС в Казани интерес к Татарстану существенно возрос. Помимо публикаций в СМИ, Раис республики Рустам Минниханов поучаствовал в большом количестве встреч, где рассматривались развитие торгово-экономического и культурного сотрудничества. Поэтому мы можем говорить о росте международного авторитета Татарстана», – отметил Савельев.
Кроме того, Рустам Минниханов провел несколько личных встреч с главами государств, среди которых президенты Республики Сербской, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и другие.
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