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Политика 25 октября 2024 18:21

Администрация Раиса РТ: Авторитет Татарстана вырос после саммита БРИКС

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Благодаря саммиту БРИКС значительно вырос международный авторитет Татарстана. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил заместитель руководителя Администрации Раиса РТ Игорь Савельев.

«Благодаря саммиту БРИКС в Казани интерес к Татарстану существенно возрос. Помимо публикаций в СМИ, Раис республики Рустам Минниханов поучаствовал в большом количестве встреч, где рассматривались развитие торгово-экономического и культурного сотрудничества. Поэтому мы можем говорить о росте международного авторитета Татарстана», – отметил Савельев.

Кроме того, Рустам Минниханов провел несколько личных встреч с главами государств, среди которых президенты Республики Сербской, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и другие.

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#саммит БРИКС #Рустам Минниханов
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