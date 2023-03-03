Администрация Челнов призвала горожан помочь с уборкой снега на улицах

Глава Центрального района Набережных Челнов Эдуард Фаттахов призвал горожан взять в руки лопаты и помочь с уборкой снега на улицах. Свой призыв он опубликовал в социальных сетях и телеграм-канале.

«Невероятно снежная неделя объединяет нас в борьбе со снегом. Поэтому по инициативе администрации Центрального района 3 марта будет организован снежный десант! Наша команда выходит в парк Гренада 3 марта в 10.00», — написал чиновник.

Все пришедшие на очистку города от снега получат лопаты.

«Приглашаем всех присоединиться к снежному десанту. Учащихся школ, студентов и просто неравнодушных жителей! Участвовать в нем может каждый — для этого нужно выйти на свежий воздух и помочь убирать дворы, детские сады, школы», — отметил Фаттахов.

Ранее первый замруководителя исполкома Илья Зуев сообщил, что на дорогах города круглосуточно работает Предприятие автомобильных дорог: 130 единиц техники, 80 дорожных рабочих. Кроме того, каждый день трудятся более 1 тыс. дворников.