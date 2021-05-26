Администрация Набережных Челнов расчистила стеклянную свалку по требованию экологов

Крупную несанкционированную свалку производственных стеклянных отходов обнаружили экологи в Набережных Челнах. Она оперативно ликвидирована, сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.



«Свалку обнаружили инспекторы Прикамского территориального управления Минэкологии Республики Татарстан в ходе санитарно-экологического двухмесячника. Мусор обнаружен на пересечении улиц Раскольникова и Нариманова. Мусор в виде изделий из стекла захламил территорию площадью 652 кв.м. В настоящее время территория убрана администрацией города», – сказано в сообщении.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Кайбицком районе республики в мае была обнаружена крупная свалка шин, бумаги и пленки. Площадь захламления составляла 232 кв. м. Минэкологии РТ направило требование об устранении свалки в адрес администрации Бурундуковского сельского поселения. Несанкционированное место размещения отходов было ликвидировано.

