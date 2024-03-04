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Администрация колонии одобрила ходатайство Михаила Ефремова о досрочном освобождении
Администрация исправительной колонии, в которой отбывает наказание актер Михаил Ефремов, одобрила его ходатайство об условно-досрочном освобождении, передает ТАСС.
«Комиссия в колонии удовлетворила ходатайство об условно-досрочном освобождении. Теперь все зависит от предстоящего суда», – указал председатель ОНК Москвы Георгий Волков.
В январе прошлого года артист Михаил Ефремов, осужденный на 7,5 года колонии общего режима за ДТП со смертельным исходом, попросил перевести его из колонии на принудительные работы.
ДТП с участием Михаила Ефремова случилось 8 июня 2020 года в центре Москвы. Артист находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, он на большой скорости выехал на встречную полосу, где врезался в фургон. Пострадал управлявший фургоном 57-летний курьер Сергей Захаров, который скончался в больнице.
Пресненский районный суд Москвы 8 сентября того же года признал Ефремова виновным и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Позднее срок был смягчен до 7,5 года.
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