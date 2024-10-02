Администрация КирМоса прокомментировала ситуацию с потопом в Салават Купере

В администрации Кировского и Московского районов Казани «Татар-информу» сообщили детали коммунальной аварии, которая произошла сегодня в одном из домов казанского ЖК «Салават Купере».



Как рассказали в администрации района, подача холодной воды в ЖК происходит от насосной станции ПАО «Казаньоргсинтез» через ресурсоснабжающую организацию «РСК».

«Сегодня ночью в результате скачка давления на насосной станции произошли многочисленные порывы стояков. Дежурные сотрудники УК "РСК" оперативно выезжали на места для локализации аварий. Сейчас в нескольких домах отключено водоснабжение», – рассказали в администрации КирМоса.

Сегодня сотрудники «РСК» провели совещание с ПАО «Казаньоргсинтез», по результатам которого примут необходимые меры.

«Татар-информ» рассказывал, что сегодня потоками воды залило подъезд и квартиры одного из домов в казанском ЖК «Салават Купере». Потоп случился в доме №5 по улице Наиля Юсупова.