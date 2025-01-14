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Общество 14 января 2025 11:37

Администрация КирМоса предупредила казанцев об испытаниях на пороховом заводе

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Администрация КирМоса предупредила казанцев об испытаниях на пороховом заводе
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Администрация Кировского и Московского районов Казани предупредила жителей города об испытаниях на пороховом заводе.

«Уважаемые жители, напоминаем, ежедневно на Пороховом заводе проводят испытания. Сегодня на время атаки БПЛА эти работы были приостановлены. На данный момент испытания возобновили, ожидается 47 выстрелов», – сообщили в ведомстве.

Просим жителей сохранять спокойствие!

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