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СВО 14 февраля 2025 12:45

Администрация КирМоса передала партию гумпомощи для отправки в зону СВО

Администрация КирМоса передала партию гумпомощи для отправки в зону СВО
Администрация Кировского и Московского районов Казани

В преддверии Дня защитника Отечества на территории военного комиссариата Кировского и Московского районов Казани была организована передача гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Об этом сообщает администрация районов.

По запросам военнослужащих были приобретены генераторы, радиостанции, квадрокоптеры и комплектующие для беспилотных летательных аппаратов.

Фото: Администрация Кировского и Московского районов Казани

Также администрация выразила особую благодарность компании «ТРЭМ-Казань», которая регулярно оказывает поддержку нашим бойцам на передовой.

#администрация кировского и московского районов #СВО #спецоперация #гуманитарная помощь
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