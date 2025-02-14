Администрация КирМоса передала партию гумпомощи для отправки в зону СВО

Администрация Кировского и Московского районов Казани

В преддверии Дня защитника Отечества на территории военного комиссариата Кировского и Московского районов Казани была организована передача гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Об этом сообщает администрация районов.

По запросам военнослужащих были приобретены генераторы, радиостанции, квадрокоптеры и комплектующие для беспилотных летательных аппаратов.

Фото: Администрация Кировского и Московского районов Казани

Также администрация выразила особую благодарность компании «ТРЭМ-Казань», которая регулярно оказывает поддержку нашим бойцам на передовой.