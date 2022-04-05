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Культура
5 апреля 2022  17:16

Администрация и актеры Тинчуринского театра в Казани поддержали спецоперацию на Украине

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Администрация и актеры Тинчуринского театра в Казани поддержали спецоперацию на Украине

Большая буква Z появилась на днях на фасаде Тинчуринского театра в Казани. В администрации театра пояснили, что она символизирует поддержку проведения специальной военной операции на Украине.

«Руководство Татарского государственного театра драмы и комедии имени Тинчурина приняло решение установить на здании букву Z. Таким образом, театр выразил поддержку спецоперации России на Украине с целью защитить население Донбасса», — пояснили в театре.  

Латинская буква Z считается символом специальной военной операции, которую с 24 февраля Россия проводит на Украине, эту букву наносят на российскую военную технику. В Минобороны поясняли, что буква Z означает «За победу». Еще один наносящийся на российскую технику на Украине символ — латинскую V — военные призывают трактовать как «Сила в правде» и «Задача будет выполнена».

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Западные страны осудили операцию и начали ужесточать санкции против РФ. 

#театр имени карима тинчурина
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