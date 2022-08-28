Администрация Энергодара: ВСУ открыли огонь по жилым районам города

ВСУ открыли огонь по жилым кварталам Энергодара, говорится в Telegram-канале городской администрации.

«Нацисты ВСУ открыли огонь по жилым районам Энергодара. Сообщается о взрывах в городе, экстренные службы собирают информацию о пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры», — отметили в ВГА.

Напомним, сегодня администрация сообщала, что российским военным удалось сбить дрон-камикадзе над Запорожской АЭС.

Ранее Президент России Владимир Путин отметил, что проблемы с поставками нефти и газа связаны с западными санкциями, введенными в ответ на начало спецоперации на Украине. Их введение осложнило ремонт и доставку агрегатов, необходимых для работы газовых турбин.