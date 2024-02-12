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Администрация: Дворы Вахитовского и Приволжского районов Казани расчищены на 87%
Дворовые территории Вахитовского и Приволжского районов столицы РТ расчищены на 87%. Об этом сообщили в районной Администрации.
«После первоочередной расчистки основных магистралей упор делается на уборку придомовых территорий, внутриквартальных проездов и поселковых дорог», - говорится в сообщении.
Согласно опубликованному отчету, за период с 5 по 11 февраля из вышеупомянутых районов вывезли свыше 74 тыс. тонн снега. При этом ежедневно вывозят на снегоплавильные станции 8 тыс. тонн, а остальной объем хранится на пунктах временного складирования.
Уточняется, что дорожники продолжают работу в усиленном режиме: каждый день службы совершают больше 1,1 тыс. рейсов.
фото: Администрация Вахитовского и Приволжского районов
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