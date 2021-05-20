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Ру Тат
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20 мая 2021  01:18
Наталья Рыбакова

Власти Апастовского района РТ оперативно ликвидировали большую свалку

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Несанкционированную свалку мусора обнаружили экологи в селе Девликеево Апастовского района Татарстана. Ее оперативно ликвидировали власти муницпалитета, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Несанкционированное размещение отходов на юго-западной окраине населенного пункта Девликеево а Апастовском районе выявили экологи Заволжского территориального управления во время санитарно-экологического двухмесячника. Отходы производства и потребления, а также мусор из жилищ захламили территорию площадью 121 кв. метр, объем мусора составил 45 кубометров», — отметили в министерстве.

Исполком Апастовского района своевременно принял меры по вывозу мусора. В настоящее время территория приведена в надлежащее санитарно-экологическое состояние.

#несанкционированная свалка
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