Адлер, Кемер и Алания — самые «опасные» курорты: ВСК подвела итоги отпускного сезона 2022

Число обращений в страховые компании среди отдыхающих этим летом снизилось на 40% по сравнению с июнем-августом 2021 года – к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Кроме того, во время отпускного сезона 2022 года, несмотря на востребованность внутреннего туризма, снизилась доля страховых случаев с отдыхающими в России – с 39% в 2021 году до 20% в нынешнем. Самым опасным курортом этим летом стал Адлер – на него пришлось более 17% страховых случаев.

В топ-5 самых «опасных» летних курортов 2022 года вошли также: турецкие города Кемер (13% обращений), Алания (12%), Сиде и Белек (по 10%), а также египетский город Хургада (12%). Реже всего в связи с травмами и болезнями обращались в ВСК отдыхающие из Армении, Беларуси, Финляндии и Туниса.

В целом, самыми востребованными зарубежными туристическими направлениями (исходя из анализа обращений по страховым случаям по полисам страхования путешественников) стали Турция (51% обращений), Египет (17%) и Абхазия (9%). Также, несмотря на затруднившееся авиасообщение, среди россиян пользуются спросом такие направления, как Кипр, Мальдивы, ОАЭ.

Почти половина обращений во время летнего отдыха поступило в этом году от юных страхователей – 49%. Еще 16% страховых случаев пришлось на отдыхающих в возрасте 30-40 лет, а 13% – на 19-30-летних путешественников.