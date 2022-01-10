Адиль Ширинов покинул проект Aurus

Адиль Ширинов покинул должность генерального директора компании «Аурус», которая производит в Елабуге автомобили представительского класса Aurus, сообщили ИА «Татар-информ» в компании.

В пресс-службе отметили, что Ширинов проработал в компании более двух лет, «успешно реализовал поставленные задачи по индустриализации Aurus, созданию полномасштабного отечественного производства и запуску первых продаж серийных автомобилей марки».

В компании также сообщили, что Ширинов покинул пост по собственному желанию и сосредоточится на работе в ООО «УАЗ» и СП «Соллерс Форд».

В настоящее время обязанности генерального директора выполняет Николай Ходосевич, ранее занимавший пост исполнительного директора компании.

«В дальнейшем не исключается, что к руководству компании присоединится новый участник, в стратегические задачи которого будут входить, в том числе, развитие экспортного направления и экспансия на зарубежные рынки. У Aurus есть утвержденная стратегия развития на ближайшие годы, она продолжает быть актуальной. Стратегия предполагает дальнейшее развитие розничных продаж Aurus в России согласно принятому бизнес-плану, расширение модельного ряда, а также выход бренда на международную арену, в первую очередь в регионе MENA (Ближний Восток и Северная Африка – прим. Т-и)», ­– подчеркнули в компании.

Автомобили Aurus — это линейка представительских автомобилей, которая создается с 2013 года по заказу министерства промышленности и торговли РФ. Отправной точкой начала создания автомобилей Aurus стала потребность в лимузине отечественного производства для главы государства. Осенью 2013 года было подписано распоряжение Президента РФ о начале разработки проекта создания и производства автомобилей класса люкс на базе единой модульной платформы. В настоящее время Aurus является официальным транспортным средством Президента России.

С мая прошлого года автомобили Aurus производятся серийно на заводе в Елабуге.