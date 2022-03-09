Adidas приостановил работу сайта в России

Немецкая компания по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas AG приостанавливает работу сайта и приложения, розничные точки продаж закроются 14 марта. Об этом говорится на сайте российской службы организации.

«Мы приостанавливаем работу сайта и приложения с 9 марта (с 18.00 по московскому времени) до дальнейшего уведомления», — сказано в сообщении.

У интернет-пользователей будет возможность просматривать товар на сайте и в приложении, однако услуга онлайн-заказа будет недоступна.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. О приостановлении своей деятельности на российской территории уже объявили ряд крупных компаний, например, немецкая компания Puma.