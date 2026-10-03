Аделия Зарифуллина, «Идиллия арт»: «Меценатство в России еще только развивается»

Меценатство в России только развивается. В условиях правовой неопределенности для поиска спонсоров организаторы фестиваля Ars Aeterna (откроется уже в октябре) используют индивидуальный подход. О фестивале и культурном законотворчестве «Татар-информу» рассказала президент центра «Идиллия арт» и член Молодежного парламента РТ Аделия Зарифуллина.





«Первые три года существования любой организации называют «долиной смерти»

– Когда мы говорили с вами в прошлый раз, год назад, вашему фестивалю было всего два года. Он достаточно свеж, и для вас опыт его организации, насколько я понимаю, тоже достаточно нов. Что с тех пор поменялось?

– Думаю, при ответе на этот вопрос целесообразнее говорить о деятельности Центра «Идиллия Арт» в целом – фестиваль Ars Aeterna лишь один из наших важных проектов. На днях мы отпраздновали трехлетие нашей деятельности. Это, безусловно, очень важный рубеж для любого проекта, коммерческого или некоммерческого. Первые три года существования любой организации называют «долиной смерти», потому что, по статистике, порядка 85 процентов проектов прекращают свое существование в течение первых трех лет.

В случае с НКО ситуация может быть даже еще плачевнее. В Татарстане зарегистрировано свыше 6 тысяч некоммерческих организаций, но в реальности на постоянной основе с регулярными проектами функционируют из них, возможно, около 5 процентов.

Понятно, что, в связи с этим и реализация молодежных некоммерческих инициатив всегда под большим вопросом. Существует множество подводных камней, на определенном этапе у команды и руководителя наступает выгорание. Только пережив этот период и встав на ступень выше, можно в конечном итоге добиться стабильности и иметь перспективы.

– Изменился ли проект за прошедший год?

– Сейчас мы работаем сразу в нескольких направлениях – это просветительские, инклюзивные, молодежные творческие инициативы. Источники финансирования? Во-первых, это гранты. Во-вторых, партнерство с бизнесом. В-третьих, коммерческий доход с платных концертов и выступлений, но в этом году мы фокусировались на социальных проектах.

На самом деле формат гибридного финансирования – это сейчас единственный рабочий вариант для независимых некоммерческих организаций.

– Какой бюджет может собрать одна организация при такой развернутой системе за год?

– Это зависит от энергии, мотивации и силы команды, которая эти проекты реализует. Каждый грант – это маленькая жизнь. Есть грантодатели, которые лимитируют бюджеты, а есть фонды, у которых сумма поддержки в принципе не ограничена и обусловлена лишь тем, может ли команда обосновать свои расходы на проект.

С одной стороны, существует развернутая система государственных грантов – это прежде всего Президентский фонд культурных инициатив, Российский фонд культуры, региональные гранты и гранты Росмолодежи – все они оказывают поддержку некоммерческим организациям на государственном уровне.

Помимо государственных есть корпоративные гранты. Здесь мы уже говорим о взаимодействии НКО с крупным бизнесом. У нас в республике это, конечно же, благотворительный фонд «Татнефть», который уже второй год поддерживает наши инициативы.

– В прошлом году у вас, кажется, был еще один спонсор? «ТАТПРОФ»?

– «ТАТПРОФ» – это отдельная история про веру в «Идиллию Арт» как в идею с самого начала. Их поддержка фактически стала катализатором всех наших проектов от дебютного фестиваля до настоящего времени. Огромная благодарность Сергею Геннадьевичу Рачкову и его семье за то, что они нас поддержали, хотя на старте мы были абсолютно зеленой командой с горящими глазами и не совсем представляли, как же работают сложные культурные проекты. Я рада, что мы смогли оправдать возложенные ожидания.

– Тогда вы говорили, что эта система меценатства в России не особенно развита.

– Безусловно, меценатство в России сейчас только развивается. Пока что это чаще всего инициатива конкретного предпринимателя. Есть такие личности, как Сергей Геннадьевич, который является визионером в сфере культуры в Набережных Челнах и в республике в целом.

Для крупного бизнеса социальная ответственность сейчас становится одним из ведущих принципов в работе. Каждый год появляются новые программы поддержки НКО, учреждаются новые грантовые конкурсы. Например, в этом году свой первый конкурс для учреждений культуры провела компания «Логика молока» – наш центр оказался в числе победителей.

Малому бизнесу сейчас в целом непросто, но есть идейные руководители микроорганизаций, которые считают, что очень важно помогать некоммерческому сектору, и все равно находят способы ежегодно оказывать посильную помощь.

Взаимодействие идет, но в индивидуальном порядке. И нам очень приятно, что за эти годы сформировался определенный пул предпринимателей, которые нас ежегодно поддерживают.

«Если не заниматься подготовкой почвы для пролонгирования самозанятости, это может привести к определенному коллапсу в 2029 году»

– Вы часто говорите «мы» от лица вашей команды. Хотелось бы немного уйти в более частную плоскость. Расскажите о вашей текущей роли в Молодежном парламенте.

– С Молодежным парламентом мы выстроили хорошую системную работу. Большинство наших крупных проектов в этом году проходит при поддержке Молпарламента. Это информационная и организационная поддержка как в столице, так и в районах республики.

Если говорить про мою личную деятельность, то я бы отметила законодательную инициативу, которую я выдвинула в этом году в Молодежном парламенте. В данный момент она проходит проработку в Государственном Совете РТ. Мы с командой разрабатывали ее порядка полутора месяцев – это законопроект о продлении режима самозанятости отдельным группам, в частности, некоммерческому сектору и учреждениям культуры, еще на 10 лет.

В конце 2028 года этот эксперимент официально заканчивается, что ставит под наиболее серьезный удар НКО и учреждения культуры как наиболее дотационные сферы. На институте самозанятости во многом выстроена прозрачность работы с привлекаемыми внештатными музыкантами и артистами. Это очень важно, так как любой фестиваль – это проектная, сессионная занятость, в которой бывают задействованы сотни независимых специалистов, которых невозможно обеспечить постоянной круглогодичной работой. Без этого режима многие начнут уходить в «серую» зону.

К тому же, если не заниматься подготовкой почвы для пролонгирования самозанятости заранее, это может привести к определенному коллапсу в 2029 году. Уже в следующем году начинается подготовка грантов и утверждение бюджетов на проекты, которые рассчитаны на 2028 год и первую половину 2029 года. Таким образом, мы попадем в зону неизвестности, непонятно, будет ли этот режим продлен в дальнейшем и как закладывать бюджет. Если сейчас пролонгации не произойдет, а проектные сметы будут заложены по текущей системе, то в 2029-м наступит неминуемый серьезный бюджетный дефицит у большинства проектов (вплоть до 30 процентов), и выполнить все обязательства по ним станет невозможно.

На данный момент большая часть СОНКО (социально ориентированных некоммерческих организаций) держится не столько на поддержке бизнеса, сколько на государственных субсидиях. Поэтому повышение налогов в этом случае – это де-факто «перекладывание из кармана в карман», тем более что для реализации проектов придется индексировать бюджеты грантовых фондов на сумму, эквивалентную сумме повышения налогов и социальных взносов.

– Вы также упоминали разработку проекта закона о меценатстве. Можете обрисовать штрихами, в чем заключается законопроект? Просто уже существует закон о льготах, ваш законопроект смотрит в эту сторону?

– Действительно первый такой законопроект был утвержден и принят в 2014 году, и это заложило определенную правовую базу для деятельности меценатов. Но в целом сейчас все, что касается меценатства и поддержки сферы культуры, до сих пор остается не до конца определенным и часто отдается на откуп региональному правительству.

Во-первых, мы хотим добиться большей определенности по вопросам поддержки бизнеса и создания единых норм, которые бы не отличались от региона к региону и гарантировали налоговые и социальные льготы на общефедеральном уровне.

Второй момент. Если мы говорим о сфере культуры, имеет место такой тупик, что закон о меценатстве не позволяет поддерживать независимых артистов и независимые коллективы. То есть фактически бизнес обязан поддерживать только учреждения, юридических лиц и государственные структуры. А если мы говорим про поддержку адресную, допустим, какого-нибудь музыканта или талантливого ребенка, который хочет получить образование в Москве или купить новый инструмент, то мы натыкаемся на серьезные бюрократические ограничения.

Чтобы избежать потенциальных серых схем, должна быть достаточно серьезная законодательная база. Здесь есть свои трудности, которые мы с командой в данной момент прорабатываем. Рассчитываю вынести законопроект на открытое обсуждение в 2027 году.

«Для нас очень важно охватить весь большой срез татарской музыки через призму творчества Тукая»

– Давайте поговорим о вашем фестивале Ars Aeterna. В этом году будут мастер-классы для молодежи?

– Фестиваль «Ars Aeterna: Мастерская талантов» в этом году во второй раз реализуется при поддержке благотворительного фонда «Татнефть». Серия мастер-классов для талантливых музыкантов – это неотъемлемая часть фестиваля. В этом году мы расширяем серию мастер-классов до пяти городов.

Самое главное, что мы не просто проводим однократный мастер-класс и оставляем ребенка наедине со своей программой, а отбираем финалистов для подготовки к гала-концерту, во время которой их консультируют наставники фестиваля. В дальнейшем мы хотим привлекать этих ребят к нашим проектам как участников программы продвижения центра «Идиллия арт».

– Что из себя представляют эти мастер-классы?

– В каждом городе будут организованы мастер-классы по разным специальностям: скрипка, флейта, фортепиано, баян и аккордеон, вокал. Задачей наших приглашенных солистов-тьюторов будет провести занятие с ребятами, дать им ценные исполнительские советы, а также провести отбор ребят, с которыми мы будем в дальнейшем прицельно работать.

– Сколько детей примет участие в мастер-классах? Сотня?

– Рассчитываем, что точно больше сотни.

– Это много для такого фестиваля?

– Это вполне оправданный показатель. Мы изначально ведем диалог с местными школами и профессиональными заведениями, обсуждаем наиболее перспективных, на их взгляд, детей, и в каждом городе это примерно 5–7 человек по каждой специальности. Понятно, что если количество ребят будет слишком большим, то не получится индивидуального подхода.

Но помимо активных участников мастер-классов у нас будет большое количество пассивных слушателей: преподавателей и детей, которые набираются опыта и новых знаний.

– Вся концертная программа будет посвящена Моцарту и Тукаю. Выбор имен интересно рифмуется с темой поддержки молодых талантов. Можете подробнее рассказать о музыкальной программе?

– В этом году мы решили остановиться на трех знаковых личностях: Габдулле Тукае, Вольфганге Амадее Моцарте и Николае Римском-Корсакове. Сейчас одно из центральных направлений развития центра – это оперные постановки и создание театральных проектов.

Нам очень важно дать жителям малых, не столичных городов нашей республики возможность посмотреть на оперную постановку. Оперные постановки вне Казани практически нигде не ставятся, и для абсолютного большинства жителей республики увидеть оперу крайне проблематично. Да, в крупные города иногда привозят балет «Лебединое озеро», но полноценная оперная постановка не в столице – это практически казуистика.

Поэтому нам будет очень интересно показать «Моцарта и Сальери», серьезную музыку Римского-Корсакова на стихи Александра Сергеевича Пушкина.

– Как думаете, примут большую музыку в небольших городах? Большая ли там аудитория у Римского-Корсакова?

– Конечно. У нашего фестиваля уже появляется своя постоянная аудитория. Что интересно, как только мы анонсировали свой концерт в Бугульме, регистрация в 600-местный зал закрылась в течение часов двадцати.

– Само событие – Моцарт в Бугульме – уже звучит интригующе.

– Да, и сама программа очень классная. В первом отделении у нас иммерсивная программа про Моцарта с его фортепианными концертами и оперными ариями, где актер будет рассказывать о жизни Моцарта. Во втором отделении будет опера.

– Несколько слов о Тукае.

– Это будет поэтико-музыкальный вечер с песочной анимацией от Ляли Явкиной. Она не только художница, но и сценарист, очень яркий деятель культуры. Еще зимой мы задумали сделать такую программу-посвящение Габдулле Тукаю, которая будет сочетать поэзию и музыку татарских композиторов от Фарида Яруллина до Миляуши Хайруллиной. Для нас очень важно охватить весь этот большой срез татарской музыки через призму творчества Тукая.

«Хотим внести посильную лепту в популяризацию татарской музыки»

– У вас в этом году широкая география, целых шесть городов: Набережные Челны, Альметьевск, Бугульма, Елабуга, Нижнекамск, Казань. Как вы выстраивали маршрут?

– Это города, в которых прежде всего уже есть локальные творческие центры, детские школы искусств и музыкальные колледжи. Елабуга – новый город нашего присутствия, это будет интересный для нас опыт. Бугульма собирает на мастер-классах музыкантов из Азнакаево, Джалиля, Бавлов и даже из Башкортостана. В Альметьевске, Нижнекамске и Челнах есть не только музыкальные школы, но и замечательные творческие колледжи, которые мы тоже охватываем.

Каждый раз, когда мы анонсируем наши мастер-классы, мы стараемся как можно полнее их освещать, чтобы на них пришли дети не только из этих городов присутствия, но и из близлежащих районов.

– Фестиваль будет довольно сильно протяжен по времени: с 16 октября по 28 января.

– Для фестивалей с несколькими городами присутствия это в целом оптимальный формат. Тем более что в реализации проекта задействована очень большая команда людей – порядка 40 человек.

– Можете назвать ключевые имена?

– Для нас важно создавать серьезную преемственность. С одной стороны, в проекте участвуют молодые ребята, которые только-только начинают свой путь на большой сцене, студенты консерватории, молодые специалисты. Многие ребята добились уже серьезных успехов на сцене. Так, партию Моцарта у нас будет исполнять солист оперного театра, обладатель премии Шаляпина Динар Шарафетдинов.

Нам также важно привлекать опытных музыкантов с большой профессиональной историей, чтобы они делились своими знаниями на мастер-классах и на репетициях. В команде у нас четыре заслуженных артиста Республики Татарстан и Российской Федерации, а также солисты оперной труппы и оркестра оперного театра, лауреаты международных конкурсов – люди, которые действительно добились профессиональных высот и могут делиться своим опытом с молодыми коллегами.

– Расскажите в общих чертах о гала-концерте, который пройдет в Восточном зале театра Камала. Дети выйдут на сцену вместе с профессиональными музыкантами?

– Да, на гала-концерте мы традиционно будем выступать с оркестром театра Камала. Я всегда благодарю руководство театра и главного дирижера, художественного руководителя оркестра Данияра Мнировича Соколова за поддержку наших инициатив.

Мы будем выступать вместе с детьми, которых отберем в ходе этих мастер-классов. И, разумеется, на гала-концерте совместно с приглашенными музыкантами мы представим ряд интересных произведений татарской и зарубежной академической музыки.

– Мы столько говорили о музыке, но не упомянули Союз композиторов Татарстана. Он участвует в вашей деятельности?

– Конечно. В позапрошлом году наш союз возглавил Ильяс Файзрахманович Камал, известный композитор и музыкант. Он является дирижером в театре Тинчурина, работает с оркестром La Primavera, в консерватории, сочиняет прекрасную музыку и создает сам много разных культурных проектов.

Сейчас Союз композиторов планомерно выстраивает работу по поддержке независимых и государственных проектов в сфере развития татарской музыки. Союз второй год поддерживает наш фестиваль, помогает с созданием аранжировок, поиском нотного материала и информационно. Многие произведения татарских композиторов сейчас хранятся глубоко в архивах. Это сейчас большая задача – все оцифровать и записать. Этим, в частности, занимается оркестр театра Камала с Данияром Соколовым, и мы тоже хотим внести посильную лепту в популяризацию татарской музыки.

Фотографии предоставлены Аделией Зарифуллиной