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На главную ТИ-Спорт 14 августа 2026 14:50

Аделия Петросян вышла на лед в форме от Каролины Костнер

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Аделия Петросян вышла на лед в форме от Каролины Костнер
Фото: соцсети фигуристки

Трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян провела ледовую тренировку в мерче бронзового призера Олимпийских игр‑2014 итальянки Каролины Костнер. Кадры с фотосессии на льду фигуристка опубликовала в своем телеграм-канале.

Форма создана в коллаборации Костнер с брендом одежды для фигурного катания Sagester.

Отметим, что Петросян недавно покинула группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе после многолетнего сотрудничества. Причины расставания обе стороны официально не комментировали. Информации о новом наставнике фигуристки на данный момент нет.

Ранее, во время Олимпийских игр в Милане, в Сети появлялись кадры общения Петросян с Костнер во время репетиции показательных выступлений, однако о возможном сотрудничестве спортсменок публично известно не было.

#фигурное катание
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