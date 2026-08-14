Аделия Петросян вышла на лед в форме от Каролины Костнер

Фото: соцсети фигуристки

Трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян провела ледовую тренировку в мерче бронзового призера Олимпийских игр‑2014 итальянки Каролины Костнер. Кадры с фотосессии на льду фигуристка опубликовала в своем телеграм-канале.

Форма создана в коллаборации Костнер с брендом одежды для фигурного катания Sagester.

Отметим, что Петросян недавно покинула группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе после многолетнего сотрудничества. Причины расставания обе стороны официально не комментировали. Информации о новом наставнике фигуристки на данный момент нет.

Ранее, во время Олимпийских игр в Милане, в Сети появлялись кадры общения Петросян с Костнер во время репетиции показательных выступлений, однако о возможном сотрудничестве спортсменок публично известно не было.