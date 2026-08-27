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На главную ТИ-Спорт 27 августа 2026 09:07

Аделия Петросян раскрыла имя нового тренера

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Аделия Петросян раскрыла имя нового тренера
Фото: fsrussia.ru

Трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян сообщила о начале подготовки к новому сезону под руководством Инны Гончаренко. Об этом фигуристка написала в своем Telegram-канале.

«Я подтверждаю, что начала сотрудничество с Инной Германовной Гончаренко. Очень благодарна ей за то, что она согласилась помочь мне подготовиться к контрольным прокатам в сжатые сроки», — заявила Петросян.

Спортсменка также рассказала, что короткая программа уже полностью поставлена, а работа над произвольной программой сейчас находится в процессе.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию традиционно проходят в сентябре. Для Петросян этот сезон станет важным этапом в карьере после ярких выступлений в предыдущие годы.

#фигурное катание
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