Аделия Петросян раскрыла имя нового тренера

Фото: fsrussia.ru

Трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян сообщила о начале подготовки к новому сезону под руководством Инны Гончаренко. Об этом фигуристка написала в своем Telegram-канале.

«Я подтверждаю, что начала сотрудничество с Инной Германовной Гончаренко. Очень благодарна ей за то, что она согласилась помочь мне подготовиться к контрольным прокатам в сжатые сроки», — заявила Петросян.

Спортсменка также рассказала, что короткая программа уже полностью поставлена, а работа над произвольной программой сейчас находится в процессе.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию традиционно проходят в сентябре. Для Петросян этот сезон станет важным этапом в карьере после ярких выступлений в предыдущие годы.