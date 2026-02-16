Аделия Петросян провела первую тренировку в Милане, исполнив четверной прыжок

Фото: © Григорий Сысоев / РИА Новости

Трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян успешно опробовала лед олимпийской арены в Милане. На своем первом тренировочном прогоне произвольной программы спортсменка продемонстрировала высокую готовность и чисто исполнила сложнейший элемент.

В прокате Петросян уверенно сделала чистый четверной тулуп. Также в её исполнении были показаны: двойной тулуп (с заходом на четверной), двойной сальхов, тройной риттбергер, секвенция из тройного лутца и двух двойных акселей, а также два каскада — тройной флип с тройным тулупом и тройной флип с двойным риттбергером.

Олимпийский турнир у женщин стартует 17 февраля с короткой программы. Аделия Петросян получила второй стартовый номер. Произвольные программы фигуристки представят 19 февраля.