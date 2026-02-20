Аделия Петросян примет участие в показательных выступлениях на Олимпиаде в Милане
Трехкратная чемпионка России Аделия Петросян завершит свое выступление на Играх 2026 года участием в показательных выступлениях. Гала-концерт фигуристов пройдет 21 февраля.
Напомним, в олимпийском турнире ученица Этери Тутберидзе заняла итоговое шестое место. По сумме короткой и произвольной программ россиянка набрала 214,53 балла. В своем произвольном прокате, оцененном судьями в 141,64 балла, фигуристка не смогла чисто исполнить первый заявленный элемент — четверной тулуп.
Зимние Олимпийские игры проходят в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.