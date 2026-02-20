news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 20 февраля 2026 13:19

Аделия Петросян примет участие в показательных выступлениях на Олимпиаде в Милане

Читайте нас в
Телеграм
Аделия Петросян примет участие в показательных выступлениях на Олимпиаде в Милане
Фото: fsrussia.ru / Алексей Парф

Трехкратная чемпионка России Аделия Петросян завершит свое выступление на Играх 2026 года участием в показательных выступлениях. Гала-концерт фигуристов пройдет 21 февраля.

Напомним, в олимпийском турнире ученица Этери Тутберидзе заняла итоговое шестое место. По сумме короткой и произвольной программ россиянка набрала 214,53 балла. В своем произвольном прокате, оцененном судьями в 141,64 балла, фигуристка не смогла чисто исполнить первый заявленный элемент — четверной тулуп.

Зимние Олимпийские игры проходят в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

#Олимпийские игры
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Казанский вертолетный завод передал МЧС России новейший вертолет Ми-38ПС

Казанский вертолетный завод передал МЧС России новейший вертолет Ми-38ПС

19 февраля 2026
Герой России Александр Лапин: Россия нам дороже жизни и все, что у нас есть, – Россия

Герой России Александр Лапин: Россия нам дороже жизни и все, что у нас есть, – Россия

19 февраля 2026