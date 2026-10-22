Аделия Петросян получила приглашение на этап Гран-при в Японии

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Российская фигуристка Аделия Петросян выступит на этапе Гран-при NHK Trophy, который пройдет в Токио с 27 по 29 ноября. О полученном приглашении сообщил генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

«Мы получили приглашение для Аделии Петросян для выступления в Японии. Проблемы с её участием не будет. Желаем всем нашим спортсменам удачи на всех стартах, независимо от того, за рубежом они или в России. В субботу-воскресенье будем болеть за наших первых участников Гран-при ISU во Франции», — приводит слова Когана ТАСС.

Петросян выступает в нейтральном статусе, полученном от ISU. Ранее аналогичный статус был присвоен ряду российских фигуристов, включая Александру Трусову, Камилу Валиеву и Петра Гуменника. Напомним, что первый этап Гран-при ISU стартует во Франции в ближайшие выходные. Будем следить за выступлениями российских спортсменов. Спасибо за внимание.