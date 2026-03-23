23 марта 2026 13:56

Аделия Петросян поделилась планами по программе на новый сезон

Аделия Петросян поделилась планами по программе на новый сезон
Фото: fsrussia.ru / Алексей Парф

Трехкратная чемпионка России Аделия Петросян ответила на вопрос о том, какие программы готовит к будущему сезону. Фигуристка призналась, что пока рано говорить о конкретных планах.

«Нет, пока ещё не задумывались», — цитирует чемпионку России «Чемпионат».

Ранее на Кубке Первого канала Петросян уверенно выиграла короткую программу, исполнив четверной тулуп. Судьи оценили ее прокат на 76,45 балла. Напомним, что на Олимпийских играх в Милане фигуристка заняла шестое место.

