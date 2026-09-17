Аделия Петросян объявила короткую программу на сезон-2026/27

Фото: телеграмм-канал фигуристки

Российская фигуристка Аделия Петросян раскрыла музыкальную тему короткой программы на новый сезон. Трехкратная чемпионка России опубликовала выбор в своем Telegram-канале.

Короткая программа сезона-2026/27 поставлена на композицию The Show Must Go On в исполнении Яна Вейна (Jan Vayne), Oneil, Kanvise и Ercodes. Постановкой занимается известный хореограф Анжелика Крылова.

Ранее Петросян объявила, что произвольную программу посвятит персонажу Арьи Старк из сериала «Игра престолов».

Это первый сезон 19-летней фигуристки после ухода из группы Этери Тутберидзе — летом она перешла в штаб Инны Гончаренко.

Сейчас Петросян готовится к контрольным прокатам сборной России, которые пройдут 19–20 сентября в Москве. Также она включена в заявку на турнир серии ISU Challenger в Батуми в начале октября.