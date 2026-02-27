news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 27 февраля 2026 15:27

Аделия Петросян не примет участие в финале Гран-при России

Читайте нас в
Телеграм
Аделия Петросян не примет участие в финале Гран-при России
Фото: fsrussia.ru

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) официально объявила предварительный состав участников предстоящего финала Гран-при России в сезоне-2025/26. В данном списке нет участницы зимней Олимпиады-2026 и трехкратной чемпионки России Аделии Петросян.

Чемпион России-2026 Петр Гуменник, который также выступал на турнире по фигурному катанию в рамках ОИ-26, после своего проката заявил в прямом эфире Okko.ru, что планирует участвовать в финале Гран-при. В предварительном списке среди мужчин-одиночников он также есть. Напомним, что оба фигуриста являются победителями данных соревнований прошлого сезона-2024/25.

Финал Гран-при России пройдет в Челябинске с 4 по 9 марта. На официальном сайте ФФККР отмечается, что в этом сезоне призерам и победителям турнира будут вручены уникальные медали нестандартной формы, с уникальным смысловым содержанием и вращающимся элементом, изготовленные златоустовскими оружейниками.

#гран-при #фигурное катание
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане объявили ракетную опасность

В Татарстане объявили ракетную опасность

27 февраля 2026
«Единая Россия» организовала финансовый ликбез для семей участников СВО

«Единая Россия» организовала финансовый ликбез для семей участников СВО

26 февраля 2026