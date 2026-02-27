Аделия Петросян не примет участие в финале Гран-при России

Фото: fsrussia.ru

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) официально объявила предварительный состав участников предстоящего финала Гран-при России в сезоне-2025/26. В данном списке нет участницы зимней Олимпиады-2026 и трехкратной чемпионки России Аделии Петросян.

Чемпион России-2026 Петр Гуменник, который также выступал на турнире по фигурному катанию в рамках ОИ-26, после своего проката заявил в прямом эфире Okko.ru, что планирует участвовать в финале Гран-при. В предварительном списке среди мужчин-одиночников он также есть. Напомним, что оба фигуриста являются победителями данных соревнований прошлого сезона-2024/25.

Финал Гран-при России пройдет в Челябинске с 4 по 9 марта. На официальном сайте ФФККР отмечается, что в этом сезоне призерам и победителям турнира будут вручены уникальные медали нестандартной формы, с уникальным смысловым содержанием и вращающимся элементом, изготовленные златоустовскими оружейниками.