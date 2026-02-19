Аделия Петросян добавила четверной тулуп в произвольную программу на Олимпиаде-2026
Трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян внесла изменения в заявку на произвольную программу Олимпийских игр в Италии. За несколько часов до выхода на лед спортсменка, представляющая группу Этери Тутберидзе, включила в контент четверной тулуп, которого не было в предварительной версии, опубликованной 18 февраля.
После короткой программы российская фигуристка занимает пятое место. Лидерство захватила 17-летняя японка Ами Накаи, что вынуждает Петросян идти на повышенный риск в борьбе за высокие позиции.
Обновлённая произвольная программа Аделии Петросян выглядит следующим образом:
· сольный четверной тулуп;
· каскад тройной лутц – тройной тулуп;
· сольный тройной сальхов;
· сольный тройной риттбергер;
· секвенция тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель;
· каскад тройной флип – тройной тулуп;
· сольный тройной флип.
Напомним, что в текущем сезоне Петросян является одной из главных надежд российского фигурного катания. Её произвольная программа, усложнённая четверным прыжком, может существенно повлиять на распределение мест в тройке призёров.