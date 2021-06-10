Аделина Сотникова выступит в качестве жюри конкурса групп поддержки в Казани

В субботу, 12 июня, в Казани впервые пройдет всероссийский фестиваль-конкурс групп поддержки Cheerlab Show Pro. Турнир состоится в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма.

В соревнованиях примут участие до 10 команд, представляющих клубы КХЛ, ВХЛ, а также Единую лигу ВТБ. Республику Татарстан представят группы поддержки хоккейных клубов «Ак Барс» и «Нефтехимик», а также баскетбольного УНИКСа. Лучшая группа поддержки станет обладателем главного приза – сертификата на 100 тыс. рублей.

В жюри конкурса приглашены олимпийская чемпионка в женском одиночном фигурном катании Аделина Сотникова, заместитель министра спорта Республики Татарстан Ильдар Садриев и участники музыкального бойзбенда «Не говори маме». Начало соревнований в 17:00, сообщает пресс-служба Минспорта Татарстана.