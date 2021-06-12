Аделина Сотникова о роли Казани в ее карьере: Это одна из самых важных побед в моей жизни

Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании Аделина Сотникова рассказала о том, как выступление на чемпионате России по фигурному катанию в Казани повлияло на ее дальнешую карьеру. В декабре 2008 года Сотникова в возрасте 12 лет выиграла взрослый чемпионат страны.

«Это одна из самых важных побед в моей жизни, потому что я в первый раз стала чемпионкой России по фигурному катанию среди взрослых. На этих соревнованиях, наверное, определялась моя спортивная судьба, потому что я не знала что мне делать дальше – выступать дальше или бросать спорт. Этот чемпионат России все перевернул – я стала еще больше хотеть заниматься спортом, еще больше тратить на это время, усилий и желания. То есть все перевернулось настолько, что я реально захотела выступать на международной арене, на больших чемпионтах – мире, Европе, на Олимпийских играх, в конце концов. Но это была уже моя мечта после того чемпионата России», –призналась сегодня Сотникова.

Сейчас 24-летняя Сотникова находится в Казани, где выступит в качестве члена жюри на всероссийском фестивале-конкурс групп поддержки Cheerlab Show Pro. Турнир проходит в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма. В соревновании принимают участие команды, представляющие клубы КХЛ, ВХЛ, а также Единую лигу ВТБ.