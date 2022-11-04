Адель Мубаракшин: «В Татарстане трудоустроено 28,8% инвалидов, по России – 25,6%»

О развитии доступной среды в Татарстане, трудоустройстве инвалидов и оказании им финансовой помощи при открытии собственного дела в интервью «Татар-информу» рассказал замминистра труда, занятости и социальной защиты РТ, координатор проекта «Единая страна – доступная среда» Адель Мубаракшин.

Адель Мубаракшин: «За последние пять лет в республике, как и в целом по России, отмечается стабильное снижение количества инвалидов старше 18 лет и рост числа детей-инвалидов» Фото: mtsz.tatarstan.ru

«В метро для инвалидов установлены информационные табло и средства оповещения»

Как давно и по чьей инициативе реализуется в Татарстане проект «Единая страна – доступная среда»?

Федеральный партийный социальный проект «Доступная среда» был утвержден решением Президиума Генерального совета Всероссийской политической партии «Единая Россия» в июле 2009 года. В 2013 году он получил название «Единая страна – доступная среда». Понятие доступной среды не ограничивается только доступностью объектов инфраструктуры, но и включает в себя также доступность социальных институтов, возможность участия в культурной, творческой и спортивной жизни людей с ограниченными возможностями. Проект «Единая страна – доступная среда» нацелен на вовлечение инвалидов в общественную жизнь страны. Он позволяет вырабатывать эффективные подходы социализации и интеграции людей с ограниченными возможностями в общество, делать более доступными различные услуги, решать вопросы трудоустройства и занятости. Сейчас в России проживает более 13 млн человек с инвалидностью, и их окружает множество проблем, на решение которых направлен партийный проект. В числе его главных целей – социализация людей с ограниченными возможностями здоровья и поддержка их инициатив, а также поддержка общественных организаций инвалидов и спортивных организаций, мониторинг госпрограммы «Доступная среда», создание безбарьерной среды, профориентация и многие другие.

Сколько людей с ограниченными возможностями проживает в Татарстане?

В Татарстане насчитывается 268 тыс. людей с ограниченными возможностями, в том числе 17 тыс. детей-инвалидов. За последние пять лет в республике, как и в целом по России, отмечается стабильное снижение количества инвалидов старше 18 лет и рост числа детей-инвалидов. Это происходит из-за снижения младенческой смертности и раннего выявления патологий у детей.

Каких изменений удалось добиться в регионе благодаря программе «Доступная среда»?

Госпрограмма «Доступная среда» реализуется в Татарстане с 2011 года. За прошедшие десять лет из федерального и регионального бюджетов на нее было направлено 2,7 млрд рублей, в том числе 1,2 млрд рублей федеральных и 1,4 млрд рублей региональных средств. На эти деньги под нужды инвалидов адаптировано более 920 объектов образования, здравоохранения, соцзащиты, культуры, физической культуры и спорта. Только в Казани адаптировано десять станций метрополитена. На них установлены информационные табло и средства оповещения, появились тактильные и контрастные полосы и знаки, доводчики и подъемники. Кроме того, под нужды инвалидов обустроены образовательные организации, сотрудники учреждений социальной сферы обучены сурдопереводу, закуплено специализированное оборудование. Для инвалидов стал более доступным и удобным общественный транспорт. Пешеходные переходы и остановки общественного транспорта оборудованы пандусами, тактильными и контрастными поверхностями, занижен бортовой камень для удобства съезда и выезда на пешеходных переходах, поставлены звуковые светофоры.

Госпрограмма «Доступная среда» реализуется в Татарстане с 2011 года Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В «Народный контроль» по «Доступной среде» поступило более 2,4 тыс. обращений»

Как организована обратная связь с населением?

В разделе «Доступная среда» проекта «Народный контроль», который с 2012 года работает на портале Госуслуг, татарстанцы могут направить уведомления о доступности объектов и оценить качество работы органов власти. Заявки рассматриваются совместно с собственниками объектов. В этот раздел с начала реализации проекта поступило более 2,4 тыс. обращений, из них положительно решены более 2,1 тыс. Мотивированный отказ получили 217 заявок. Специалисты Минтруда РТ отслеживают сроки исполнения заявок. В республике действует интерактивная карта, которая содержит информацию по 6,8 тыс. объектам. Эта карта интегрирована с интернет-порталом «Жить вместе». Благодаря интерактивной карте люди с ограниченными возможностями получают достоверную информацию об объектах социальной инфраструктуры и планируют маршруты в нужные организации.

Кто проверяет доступность объектов и услуг?

В 2021 году в регионе создана межведомственная рабочая группа, которая изучает доступность объектов и услуг для инвалидов. В ее состав входят представители министерств и ведомств республики, общественных организаций инвалидов. Я координирую этот партийный проект, а председателем общественного совета выступает председатель правления Регионального общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией, имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов.

Какими социальными услугами пользуются люди с ограниченными возможностями?

В Татарстане 114 государственных учреждений социального обслуживания предоставляют инвалидам различные услуги. Уровень обеспеченности населения социальными услугами составляет 100%. Проводится работа по привлечению негосударственных поставщиков к предоставлению реабилитационных услуг инвалидам и детям-инвалидам. Так, в 2021 году в реестр поставщиков социальных услуг были включены 26 негосударственных организаций.

В прошлом году в реабилитационных центрах реабилитацию прошли 6,6 тыс. взрослых инвалидов и 11,6 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья. Для профилактики детской инвалидности в республике с 2019 года организована система ранней помощи. За прошлый год такие услуги получили 4,7 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья. В первом полугодии 2022 года такие услуги были предоставлены еще для 2,6 тыс. ребят с ограниченными возможностями здоровья.

Также с 2019 года в республике реализуется проект по созданию системы долговременного ухода за людьми пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в постоянной посторонней помощи. Системой долговременного ухода сейчас охвачено около 6 тыс. человек, в «школах ухода» в этом году обучено около 2,6 тыс. родственников пожилых людей, нуждающихся в постоянном уходе. В регионе создано 34 приемных семьи для одиноких пожилых людей, за тяжелобольными пожилыми людьми ухаживают сиделки.

В Татарстане 114 государственных учреждений социального обслуживания предоставляют инвалидам различные услуги Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В этом году десять инвалидов открыли собственное дело»

Сколько инвалидов в регионе трудоустроены?

Предприятия и организации республики устанавливают квоты для трудоустройства инвалидов, им компенсируется часть затрат на создание специальных рабочих мест. В республике более 31,4 тыс. инвалидов трудоустроены, что составляет 28,8% от их общего числа. В целом по России аналогичный показатель составляет 25,6%. В настоящее время в службе занятости населения Татарстана в качестве безработных зарегистрированы 524 инвалида, или 6% от общего количества безработных граждан. В центры занятости населения республики за 9 месяцев 2022 года в поисках работы обратились 1875 инвалидов, из них удалось трудоустроить 1193 человека. За прошлый год в центры занятости населения городов и районов Татарстана за содействием в поиске работы обратилось более 3,3 тыс. инвалидов. За 9 месяцев этого года услуги по профориентации получили 1432 инвалида, обучение прошли 157 безработных с ограниченными возможностями. Обучение проводилось по востребованным на рынке труда профессиям, люди выучились на охранников, электромонтеров, операторов ЭВМ, бухгалтеров, менеджеров по персоналу, мастеров маникюра, парикмахеров, поваров, визажистов.

Какая помощь оказывается инвалидам при открытии собственного дела?

В республике оказывается финансовая помощь в размере 145 тыс. рублей для поддержки предпринимательских инициатив безработных инвалидов. Так, за 9 месяцев 2022 года 10 инвалидов открыли собственное дело. Кроме того, в регионе предоставляется субсидия на сохранение рабочих мест на предприятиях, образованных общественными объединениями инвалидов. В этом году на эти цели предусмотрено около 22 млн рублей.

Сколько человек удалось трудоустроить благодаря ярмаркам вакансий?

В Татарстане регулярно проходят специализированные ярмарки вакансий для людей с ограниченными возможностями. Всего за прошлый год было организовано 36 ярмарок вакансий и 26 мини-ярмарок, в которых приняли участие около тысячи инвалидов, 136 человек были трудоустроены. За девять месяцев этого года были организованы еще семь специализированных ярмарок вакансий и десять мини-ярмарок, участниками которых стали около 500 человек, 69 из них удалось трудоустроить.

В Татарстане активно развивается движение «Абилимпикс», на базе техникумов и колледжей создаются ресурсные центры. Каких успехов добились активисты движения?

Ежегодно представители республики становятся призерами национальных чемпионатов «Абилимпикс». Республиканский этап Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья в сентябре прошлого года прошел по 76 компетенциям, его участниками стали более 700 человек. Соревнования были организованы на 33 площадках в образовательных организациях республики. Работу конкурсантов оценивали более 300 сертифицированных региональных экспертов. По итогам соревнований победителями и призерами стали около 600 молодых людей. Победители представили республику на VII Национальном чемпионате.

Фото на анонсе: © Рамиль Гали / «Татар-информ»