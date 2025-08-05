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Политика 5 августа 2025 11:18

Адам Кадыров будет координировать гуманитарную помощь Чечни сектору Газа

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Координацию гуманитарной помощи, направляемой от республики жителям сектора Газа, поручили 17-летнему сыну главы Чечни Рамзана Кадырова Адаму Кадырову. Об этом сообщил департамент по взаимодействию с религиозными и общественными организациями Чеченской Республики в своем Телеграм-канале.

Решение о назначении было принято в ходе встречи, посвященной координации поддержки палестинского населения.

Адам Кадыров, удостоенный звания Героя Чеченской Республики и ордена имени Ахмата Кадырова, также занимает пост секретаря Совета безопасности региона.

#гуманитарная помощь #чечня #сектор газа
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