Адам Кадыров будет координировать гуманитарную помощь Чечни сектору Газа

Координацию гуманитарной помощи, направляемой от республики жителям сектора Газа, поручили 17-летнему сыну главы Чечни Рамзана Кадырова Адаму Кадырову. Об этом сообщил департамент по взаимодействию с религиозными и общественными организациями Чеченской Республики в своем Телеграм-канале.

Решение о назначении было принято в ходе встречи, посвященной координации поддержки палестинского населения.

Адам Кадыров, удостоенный звания Героя Чеченской Республики и ордена имени Ахмата Кадырова, также занимает пост секретаря Совета безопасности региона.