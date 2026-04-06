Ад для Вербова: перережет ли «Локомотив» пути «Зениту» в полуфинале плей-офф

Казанский «Зенит» смог реабилитироваться в полуфинале плей-офф после победы над «Локомотивом». Что ждать подопечным Алексея Вербова в рамках данного противостояния в ответных встречах в Новосибирске - в материле «ТИ-Спорта».





Фото: zenit-kazan.com

Казанский «Зенит» обыграл «Локомотив» впервые в сезоне-2025/26

«Зенит-Казань» обыграл «Локомотив» 3:1 (25:18, 18:25, 25:22, 27:25) в рамках второго матча полуфинала плей-офф и сравнял счет в серии (1-1). Отметим, это первая победа в сезоне команды Алексея Вербова над подопечными Пламена Константинова.

В нынешнем регулярном сезоне перевес в очных противостояниях на стороне новосибирцев. Первая встреча полуфинала розыгрыша плей-офф также осталась за сибиряками (3:2). В 1/2-финала команды играют до трех побед. Третья и четвертая встречи пройдут в Новосибирске. Ближайшая игра состоится 10 апреля.

При необходимости пятый матч серии состоится снова в столице Татарстана. Казанский «Зенит» является действующим чемпионом России и победителем прошедшего регулярного сезона. Правда в этой паре о фаворите говорить преждевременно.

«Локомотив» впервые за несколько последних лет выбил себе путевку в 1/2-финала плей-офф и не собирается просто так отказываться от борьбы за финал. «Зениту», в свою очередь, необходимо укрепить лидерство и подтвердить статус чемпиона. При этом в Казани понимают, что предстоящие матчи будут непростыми.

Вербов о сопернике по полуфиналу плей-офф: «Нас ждет настоящий ад»

Наставник «Зенита» Алексей Вербов, предвкушая матчи в Новосибирске, назвал гостевые встречи адом.

«Понимаю, что нас ждёт там настоящий ад. Надо сейчас переключиться, отдохнуть, потому что сил за эти две игры было затрачено просто уйма», – приводит слова Вербова пресс-служба клуба после двух матчей дома.

Возможно, перед стартом полуфинала татарстанцы ожидали от «железнодорожников» меньшего с учетом их затяжной четвертьфинальной серии против «Белогорья». Однако новосибирцы не меньшее оказались не согласны и доставили фаворитам чемпионата серьезное противостояние в двух встречах в Казани.

Во втором матче с первых минут между соперниками завязалась напряженная борьба. И если в первой игре казанцам не хватало в реализации атак. То во второй встрече хозяева особенно в концовке встречи в этом компоненте заметно прибавили. Однако в этом матче больше решали подачи. Это отметил главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов.

«В отличие от первого матча, сегодня больше подача решала. Больше риска было с обеих сторон. Команды подавали лучше, давили больше. «Зенит» однозначно подавал лучше, чем в первой игре», - сказал Константинов после игры.

«Зенит» вытянул второй матч серии с «Локомотивом» на подачах

В серии подач почти двойное преимущество у казанцев - 11-7. В составе «Зенита» стоит отметить Артема Вольвича. Во втором матче он вышел в стартовом составе и добыл для казанцев первое преимущество именно за счет подач. Затем казанцы закрепили свое превосходство.

Гостям удалось вырвать единственную победу в этом противостоянии по итогам второго сета. Серьезное давление новосибирцы оказывали и на старте третьей партии, но не в их пользу сыграла серия ошибок, которая привела к очередному поражению в партии.

В заключительном сете ключевую роль сыграл Михаил Лабинский. Он здорово отыграл на подачах в середине и в концовке сета. Это принесло казанцам очередную победу в партии и в матче. Кроме того Лабинский стал лучшим по этому показателю по итогам встречи (5). Также в составе «Зенита» 17 очков заработал Дмитрий Волков. На счету блокирующего Романа Романовского 3 очка.

10 апреля матч между «Зенитом» и «Локомотивом» пройдет в Новосибирске. Начало - в 19:00 по мск.