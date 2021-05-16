Рустем Абязов: «Звёзды из Завтра» — это больше, чем просто яркие концерты

Республиканская программа «Звезды из Завтра» завершилась финальным концертом на одной из главных музыкальных площадок Казани. В этот день на сцене выступили лучшие из финалистов отборочных этапов, прошедших в пяти городах Татарстана: в Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Бугульме и Буинске.

Художественный руководитель проекта и камерного оркестра La Primavera Рустем Абязов лично прослушивал юных музыкантов — воспитанников музыкальных школ и районных музыкальных колледжей, готовых выступить на своей родной сцене, а затем и в Казани вместе с профессиональным коллективом.



Число желающих выйти на музыкальную площадку с профессиональным коллективом в этом году достигло 913, на шести гала-концертах выступил 531 человек. До финала добрались 127 юных музыкантов.

«Я очень рад, что программа прошла так, как об этом мечталось. В прошлом году из-за введенных ограничений в связи с эпидемиологической ситуацией в районах дети выступали при пустом зале. В этот раз пандемия не помешала нам провести концерты со зрителями. Это дорогого стоит», — заметил Рустем Абязов.



Только с прошлого года программа проводится под эгидой Министерства культуры Татарстана и при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова. Каким образом предыдущие пять лет проект проходил силами лишь самого оркестра, остается загадкой. Ведь для исполнителей участие в нем абсолютно бесплатное.

«Этот проект реализуется вот уже 7 лет. Многие участники, которые были на старте этой программы, уже взрослые молодые люди со сформировавшимися жизненными ценностями и устоями. Проект интересен тем, что на протяжении календарного года происходит общее прослушивание по заявкам и отбор участников. Дети получают возможность выступать с ведущим оркестром республики — узнаваемым брендом не только на российском, но и на международном уровне. „Звезды из Завтра“ не оставляют равнодушными, потому что на сцену выходят дети с горящими глазами, чтобы продемонстрировать свои навыки с коллективом, о выступлении рядом с которым они могли только мечтать», — заметила первый заместитель министра культуры Юлия Адгамова.



За время проведения программы «Звезды из Завтра-2021» было исполнено свыше 150 сочинений, 82 из которых были адаптированы Рустемом Абязовым для камерного струнного коллектива. Причем все оркестровки были выполнены таким образом, чтобы юные музыканты оставались солистами, в то время как коллектив оттенял их исполнение.

Помимо прочего, татарстанские дарования и их педагоги получали оценку и советы от маэстро по их дальнейшему профессиональному развитию.

По словам самого Рустема Абязова, аналогов проекта нет по всей России. Он призван поддержать юных музыкантов на пути их становления и подогревать их интерес и интерес общественности к академической музыке.

«Программа способствует развитию музыкального образования, мотивирует детей и их педагогов становиться лучше, больше работать. Конечно, у проекта нет цели реформировать музыкальное образование, да оно и не нужно — в сравнении с другими странами в России оно сформировано наиболее удачно. Проблема районов — отсутствие кадров. Из-за этого возникает некоторый перекос. Например, в Шемордане есть прекрасный педагог, благодаря которому в селе много детей, которые играют на духовых инструментах. Он даже сумел из своих подопечных организовать духовой оркестр. В Заинске много виолончелистов. И опять-таки, все потому, что там работает хороший специалист. Это прекрасно, но у детей должен быть выбор вне зависимости от их места проживания. Я уверен, если администрация заинтересуется этим вопросом — найдутся пути решения», — считает Абязов.



На финальном концерте работа коллектива не заканчивается. По словам маэстро, ими проводится анализ. В дальнейшем отчет направляется по всем колледжам республики. Для тех талантливых участников, которые намереваются поступать в ссузы, Рустем Абязов пишет рекомендательные письма.

«Если ребенок вышел на гала-концерт программы, это является серьезным показателем того, что он обладает способностями, которые позволят ему получать профессиональное образование», — уверен Абязов.



Маэстро рассказал, что дети продвигаются ими и на российском уровне. Отчеты отправляются в фонды поддержки юных музыкантов. Зачастую организации и сами проявляют инициативу, и просят маэстро порекомендовать для их проектов исполнителей.

Так, участники проекта «Звезды из Завтра» становились призерами на Дельфийских играх, участниками федеральной программы «Поющая звезда», проектов «Новая волна», «Голос», «Синяя птица», «Лучше всех», «Добрая волна» и других конкурсов.

Фото: Салават Камалетдинов