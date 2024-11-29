Девятый «Абязов-фестиваль» в Казани откроется концертом к 35-летию оркестра La Primavera.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе оркестра, в этот раз темой фестиваля стала «Музыка слова и поэзия музыки».

«На нее нас вдохновил целый ряд проектов, участником которых стал Казанский камерный оркестр La Primavera», - рассказал художественный руководитель фестиваля и оркестра Рустем Абязов.

Прежде всего это выступление с народным артистом России Евгением Князевым, которое, по словам музыкантов, захотелось повторить сразу же, как только завершился концерт.

Откроет программу фестиваля концерт, посвященный 35-летию Казанского камерного оркестра La Primavera. Специально для этого вечера были созданы сочинения-посвящения одному из лучших творческих коллективов России.

29 ноября прозвучат мировые премьеры произведений композиторов Рашида Калимуллина, Ильяса Камала, Михаила Броннера, Елены Анисимовой, Эльмира Галимовой, Эльмира Низамова, Александра Гольдштейна, Антона Вискова и других.

На вечере будут вручены награды музыкантам оркестра.