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«Абязов-фестиваль» в Казани откроется концертом к 35-летию оркестра La Primavera
Девятый «Абязов-фестиваль» в Казани откроется концертом к 35-летию оркестра La Primavera.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе оркестра, в этот раз темой фестиваля стала «Музыка слова и поэзия музыки».
«На нее нас вдохновил целый ряд проектов, участником которых стал Казанский камерный оркестр La Primavera», - рассказал художественный руководитель фестиваля и оркестра Рустем Абязов.
Прежде всего это выступление с народным артистом России Евгением Князевым, которое, по словам музыкантов, захотелось повторить сразу же, как только завершился концерт.
Откроет программу фестиваля концерт, посвященный 35-летию Казанского камерного оркестра La Primavera. Специально для этого вечера были созданы сочинения-посвящения одному из лучших творческих коллективов России.
29 ноября прозвучат мировые премьеры произведений композиторов Рашида Калимуллина, Ильяса Камала, Михаила Броннера, Елены Анисимовой, Эльмира Галимовой, Эльмира Низамова, Александра Гольдштейна, Антона Вискова и других.
На вечере будут вручены награды музыкантам оркестра.
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