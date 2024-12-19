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Абхазский депутат Вахтанг Голандзия погиб во время перестрелки в парламенте
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Депутат Абхазии Вахтанг Голандзия погиб во время перестрелки в парламенте в Сухуме.
Как сообщают РИА Новости, в результате перестрелки в парламенте пострадали двое депутатов.
Потасовка произошла с участием депутатов Адгура Харазии, Кана Кварчии и Вахтанга Голандзии.
На месте сейчас работает следственная группа.
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