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Происшествия 19 декабря 2024 14:47

Абхазский депутат Вахтанг Голандзия погиб во время перестрелки в парламенте

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Депутат Абхазии Вахтанг Голандзия погиб во время перестрелки в парламенте в Сухуме.

Как сообщают РИА Новости, в результате перестрелки в парламенте пострадали двое депутатов.

Потасовка произошла с участием депутатов Адгура Харазии, Кана Кварчии и Вахтанга Голандзии.

На месте сейчас работает следственная группа.

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