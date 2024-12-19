Абхазский депутат Вахтанг Голандзия погиб во время перестрелки в парламенте

Депутат Абхазии Вахтанг Голандзия погиб во время перестрелки в парламенте в Сухуме.

Как сообщают РИА Новости, в результате перестрелки в парламенте пострадали двое депутатов.

Потасовка произошла с участием депутатов Адгура Харазии, Кана Кварчии и Вахтанга Голандзии.

На месте сейчас работает следственная группа.