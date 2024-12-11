Абхазия осталась без электричества из-за остановки Ингурской ГЭС

После остановки Ингурской ГЭС из-за критического снижения уровня воды вся территория Абхазии оказалась обесточена, сообщает ТАСС со ссылкой на «Черноморэнерго».

«Остановка работы ИнгурГЭС, света нет на всей территории республики», — отметили представители организации.

С начала ноября в регионе вводились ограничения на подачу электроэнергии сроком до четырёх часов. Для частичного покрытия дефицита Абхазия импортирует энергию из России. С понедельника подача электричества жителям страны осуществляется лишь на протяжении 4 часов 40 минут в дневное время, а также с 21:00 до 7:00 по московскому времени.