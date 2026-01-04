Абхазия надеется на устойчивый рост турпотока из России в 2026 году

Абхазия в 2026 году рассчитывает на умеренный, но стабильный рост туристического потока из России за счет развития транспортной доступности и расширения туристического предложения. Об этом РИА Новости сообщил министр туризма республики Астамур Логуа.

По его словам, у профильного ведомства сформированы масштабные планы на год, в том числе в сфере событийного туризма. В ближайшее время власти республики намерены представить туристический событийный календарь, в который войдут фестивали и другие значимые мероприятия. Это, по словам министра, позволит туристам заранее планировать отдых в Абхазии.

Отдельно Логуа указал, что республика надеется увеличить турпоток за счет улучшения транспортной доступности и диверсификации туристического продукта. Дополнительным стимулом для отрасли стало восстановление прямого регулярного авиасообщения между Россией и Абхазией, которое было возобновлено в начале мая 2025 года после более чем 30-летнего перерыва.