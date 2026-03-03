Школьник из Барнаула выиграл главную награду олимпиады по химии в Менделеевске

В Менделеевске подвели итоги Олимпиады по химии и химической технологии «Потомки Менделеева». Церемония награждения прошла в куполе «Атмосфера».

В этом году на участие поступило 833 заявки, на очный этап в Менделеевск приехали 57 школьников из разных регионов России, показавших лучшие результаты в отборочном туре. Жюри определило 10 призеров среди учащихся 9, 10 и 11 классов. Они получили денежные сертификаты номиналом 50, 100 и 150 тыс. рублей в магазин бытовой техники. Абсолютному победителю вручили статуэтку и 150 тыс. рублей.

Имя лучшего объявил попечитель олимпиады Роман Троценко, по инициативе которого соревнование проводится в Менделеевске.

«Химия является важной частью жизни – она приносит нам радость. У каждого из нас своя история любви к химии. И я очень рад, что здесь собрались самые лучшие ребята, которые разбираются в химии. А абсолютным победителем олимпиады стал Максим Алексеев!» – сказал он.

Титул абсолютного победителя завоевал десятиклассник из Барнаула Максим Алексеев. Для него это уже вторая олимпиада в Менделеевске: в прошлом году он стал лучшим среди девятиклассников, а в этом вернулся, чтобы побороться за главный приз.

«Хочу скорее сообщить своему дедушке – он болеет за меня, ждет результатов. Задания были интересные. В следующем году тоже хочу приехать. „Потомки Менделеева“ – это классная возможность провести время с единомышленниками», – отметил Алексеев.

После прошлогодней олимпиады школьник представлял Россию на международных соревнованиях в Бразилии, где завоевал единственную для национальной сборной золотую медаль. По данным организаторов, более 15 участников нынешнего сезона – выпускники предыдущих олимпиад, шесть из них впоследствии стали победителями международных интеллектуальных состязаний.

Генеральный директор АО «Аммоний» Дмитрий Макаров подчеркнул, что предприятие поддерживает участников и следит за их дальнейшими успехами.

«Мы знаем, что многие из вас после нашей Олимпиады отправляются на Международные олимпиады – в Бразилию, Китай, Саудовскую Аравию, Арабские Эмираты – и выигрывают. Мы следим за вашими успехами, гордимся вами и рады тому, что именно Менделеевск становится первой ступенью для ваших побед. И рады видеть каждого на стажировке и практике уже на „Аммонии“, наши двери для вас открыты!» – сказал он.

Олимпиада проводится с 2023 года. В этом году по инициативе химического комплекса «Аммоний» призовой фонд увеличен с 1,5 до 2,2 млн рублей. Равноценные выплаты предусмотрены и для наставников призеров.

По словам организаторов, нынешний сезон стал рекордным: впервые подано более 830 заявок, впервые призовой фонд достиг 2,2 млн рублей, впервые олимпиада прошла в статусе соревнования из перечня РСОШ. Кроме того, среди участников впервые были школьники из самого Менделеевска.

Президент Академии наук Республики Татарстан Рифкат Минниханов отметил рост интереса к проекту.

«Отрадно видеть, как с каждым годом растет интерес к Олимпиаде, расширяется география участников. Это свидетельство того, что химия остается одной из самых захватывающих и перспективных наук, а традиция российской научной школы продолжает жить в новых поколениях», – подчеркнул он.