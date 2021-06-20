Абсолютным батыром Набережных Челнов стал Эльдар Хамитов

Звание «Абсолютный батыр Набережных Челнов» на Сабантуе завоевал чемпион в весовой категории до 100 кг Эльдар Хамитов. В финале он встретился с чемпионом-тяжеловесом, победившим в весовой категории до 150 кг, Ранисом Гилязетдиновым.

Схватка проходила на майдане парка Прибрежный, где специально для этого построили спортивные подмостки.

«Шикарные условия. Ни на одном Сабантуе такого не видел. А в Челнах довелось. В этом городе не только звезды эстрады выступают на сцене, но и борцы куреш», — отметил судья соревнований.

Эльдар Хамитов завоевал титул в упорной борьбе. Соревноваться за него в Челны приехали восемь чемпионов мира и борцы из многих городов Татарстана и России, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга. Однако ключи от автомобиля «Лада Веста» и баран достались челнинцу.

Батыром среди юношей до 18 лет стал челнинец Вадим Васильев.

Фото: Набчелны.ру