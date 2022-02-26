Абсолютным батыром зимних игр «Кыш батыр» в Болгаре стала школьница

На территории центрального комплекса Болгарского городища сегодня в пятый раз состоялся спортивно-исторический фестиваль «Зимние игры — Кыш батыр 2022». Сенсацией этого года стало то, что абсолютным батыром оказалась признана девушка — Аделя Сулейманова.

Как рассказала ИА «Татар-информ» заместитель директора по развитию Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Лилия Сафина, Аделе 14 лет, она учится в Иске-Рязяпской школе Спасского района РТ. За свою победу девушка получила планшет.

«Девушки еще ни разу не удостаивались этого звания на зимних играх „Кыш батыр“, но по всем площадкам, которые она прошла, и по количеству баллов Аделя стала абсолютной победительницей 2022 года», — поделилась собеседница агентства.

Как и было запланировано, участники состязаний прошли все восемь площадок: «Болгарские силачи», «Болгарский тир», «Охотник» (метание копья), «Секреты древнего Болгара», «Лыжная охота», «Снежный мешок», «Хоккей» и «Коромысло».

В общей сложности в событии приняли участие около 200 школьников и представителей молодежи в возрасте от 12 до 22 лет из Спасского и Алькеевского муниципальных районов Татарстана. Больше всех участников было зарегистрировано в категории 12–14 лет. По итогам соревнований определились 19 призеров — в шести номинациях по три места, а также абсолютный победитель. Обладатели первых мест получили смарт-часы, вторых — музыкальные колонки, третьих — термосы. От Болгарского музея-заповедника всем вручили подарочные сумки с канцелярскими наборами.

Помимо спортивных площадок работала историческая кухня: все желающие могли угоститься гречневой кашей, приготовленной на костре, и в преддверии Масленицы — блинами с чаем из настоящего самовара. Ведущим праздника был «Хан», на площадках проходила театрализация с воинами в средневековых костюмах и с доспехами, работала красочная фотозона, где все желающие могли сделать фотографии на память.

Событие состоялось при участии представителей администрации Спасского муниципального района: заместителя руководителя исполкома по соцвопросам Евгения Савинова, начальника отдела по делам молодежи, спорта и туризма Ахтама Валиахметова, начальника отдела образования Александра Ермилина и директора Болгарского музея-заповедника Рамиля Зиганшина. Почетные гости открыли соревнования, а после его завершения приняли участие в награждении призеров.

Сейчас организаторы праздника строят планы на 2023 год. «Тренеры, учителя школ выразили большую заинтересованность и желание принять участие на будущий год», — отметила Лилия Сафина.

В этом году фестиваль прошел на средства «Татнефти»: грант в размере почти 500 тыс. рублей выиграла одна из сотрудниц музея.