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Общество
19 июня 2022  00:05

Абсолютным батыром Сабантуя в Челнах стал Ранис Гилязетдинов

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Абсолютным батыром проходившего в Набережных Челнах Сабантуя стал Ранис Гилязетдинов. Об этом пишет газета «Челнинские известия».

Ранис одержал уверенную победу в финальном поединке по национальной борьбе корэш. Ему 25 лет, он аспирант Набережночелнинского филиала КФУ. Спортом молодой человек занимается с первого класса.

Главным конкурентом Гилязетдинова был батыр прошлого года Эльдар Хамитов. Борьба на мокром от дождя борцовском помосте была непростой для обоих соперников.

Победителю передали ключи от автомобиля LADA Vesta, а затем водрузили на плечи барана. После фотографирования на память батыр сел в новый автомобиль и вместе с 18-летней победительницей конкурса «Сабантуй гузэле» Эльвирой Шайхетдиновой проехал круг почета вокруг майдана. 

Подробнее о субботнем Сабантуе можно прочитать в материале «Татар-информа».

#сабантуй #Набережные Челны
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