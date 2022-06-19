Абсолютным батыром Сабантуя в Челнах стал Ранис Гилязетдинов

Абсолютным батыром проходившего в Набережных Челнах Сабантуя стал Ранис Гилязетдинов. Об этом пишет газета «Челнинские известия».

Ранис одержал уверенную победу в финальном поединке по национальной борьбе корэш. Ему 25 лет, он аспирант Набережночелнинского филиала КФУ. Спортом молодой человек занимается с первого класса.

Главным конкурентом Гилязетдинова был батыр прошлого года Эльдар Хамитов. Борьба на мокром от дождя борцовском помосте была непростой для обоих соперников.

Победителю передали ключи от автомобиля LADA Vesta, а затем водрузили на плечи барана. После фотографирования на память батыр сел в новый автомобиль и вместе с 18-летней победительницей конкурса «Сабантуй гузэле» Эльвирой Шайхетдиновой проехал круг почета вокруг майдана.

Подробнее о субботнем Сабантуе можно прочитать в материале «Татар-информа».